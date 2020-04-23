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Мінцифри хоче створити
вільну економічну зону для...

Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53

Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53

Будуть бабло пиляти, скотиняки.
andriy_loboda
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:06

сейчас 5 и 0, будет 10 и 10. распил развечто
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19

непоняв..
це зрада?
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19

Лучше бы отменили НДС для всей страны и ввели 3-5% налог с продаж для всех бизнесов! Убрали бы кучу схематоза на НДС и миллиарды затрат на его админитрирование.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:44

Интересно, такая новость - насколько увеличит число желающих присоединится?

"Дія" слила данные украинцев в сеть..." (с)

https://www.obozrevatel.com/crime/didzh ... t-diyu.htm
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:39

Мінцифри вже злило персональні дані з Дії, а тепер хоче і конфедеційну та фінансову інформацію
ztbbig
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:06

Которая уже попытка :D Если сделать это на отдельной территории, то учитывая гендерное соотношение в IT, это будет гомосячая деревня :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12

Ещё одна попытка ликвидировать IT в Украине.

Любая сфера куда влезет государство гарантированно будет испоганена, как это было со всеми сферами куда государство влазило до этого.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:27

Д.Б. Откопайте стюардессу!!!
astatempo
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