Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53
Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19
Лучше бы отменили НДС для всей страны и ввели 3-5% налог с продаж для всех бизнесов! Убрали бы кучу схематоза на НДС и миллиарды затрат на его админитрирование.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:44
Интересно, такая новость - насколько увеличит число желающих присоединится?
"Дія" слила данные украинцев в сеть..." (с)
Додано: Сер 13 тра, 2020 07:39
Мінцифри вже злило персональні дані з Дії, а тепер хоче і конфедеційну та фінансову інформацію
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12
Ещё одна попытка ликвидировать IT в Украине.
Любая сфера куда влезет государство гарантированно будет испоганена, как это было со всеми сферами куда государство влазило до этого.
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