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Мінцифри хоче створити
вільну економічну зону для...

Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:18

Новий IT-колгосп будують, кріпаків лише зібрати залишилося
Амвросий
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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