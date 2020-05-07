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Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:18
Новий IT-колгосп будують, кріпаків лише зібрати залишилося
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Амвросий
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