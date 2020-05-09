Про це Дмитро Дубілет написав в FACEBOOK.
Дивися повний текст Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які країни в пріоритеті.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:44
Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які країни в пріоритеті.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, Модератор і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|