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Дубілет запустить аналог
monobank на новому ринку: які...

Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:44

Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Дмитро Дубілет написав в FACEBOOK.

Дивися повний текст Дубілет запустить аналог monobank на новому ринку: які країни в пріоритеті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:34

МММ? Быстро вырос быстро кинул)
tovstuhaandrey
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:08

Саудиты в эту группу как то не вписываются.
astatempo
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