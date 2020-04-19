Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно оголосив про намір придбати 100% акцій АТ «Банк Кредит Дніпро».
Дивися повний текст Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:05
Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро.
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:05
Когда-то Новинский тоже купил "Форум" у немцев. Не все забыли, чем закончилось?))
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