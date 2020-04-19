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Ярославский викуповує у Пінчука
100% Банку Кредит Дніпро

Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:05

Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно оголосив про намір придбати 100% акцій АТ «Банк Кредит Дніпро».

Дивися повний текст Ярославский викуповує у Пінчука 100% Банку Кредит Дніпро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:05

Когда-то Новинский тоже купил "Форум" у немцев. Не все забыли, чем закончилось?))
sveneld83
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