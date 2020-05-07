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У МВС пояснили, чому у травні не запрацювала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:34
Пропонуємо до обговорення:
Старт роботи системи перенесли на перше червня
Дивися повний текст У МВС пояснили, чому у травні не запрацювала відеофіксація порушень ПДР
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R2
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:34
А перенесли что именно? Рассылку писем или видеофиксацию? :)
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asdrud2016
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