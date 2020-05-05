Про це він заявив під час робочої поїздки на Закарпаття.
Дивися повний текст Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42
Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон.
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42
Красавчик. Есть контракт, значит можно обложить налогом. Ну да, двойным. А кто говорил, что будет легко?
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:58
яка стаття Конституції про тримісячні контракти як допуск на виїзд?
Зелена шмаркля. Вітаю усі 73 відсотки із перемогою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:09
Не може. Україна майже з усіма підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:11
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:14
Раньше нужно было вспоминать о Конституции и о правах всех граждан, году так 2013.
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