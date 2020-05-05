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Президент назвав умови для
виїзду заробітчан за кордон

Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42

Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час робочої поїздки на Закарпаття.

Дивися повний текст Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42

Красавчик. Есть контракт, значит можно обложить налогом. Ну да, двойным. А кто говорил, что будет легко?
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:58

яка стаття Конституції про тримісячні контракти як допуск на виїзд?

Зелена шмаркля. Вітаю усі 73 відсотки із перемогою.
chieff
 
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Интересно, будут ли выездные визы :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:09

  Фантом написав:Красавчик. Есть контракт, значит можно обложить налогом. Ну да, двойным. А кто говорил, что будет легко?

Не може. Україна майже з усіма підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:11

  chieff написав:яка стаття Конституції про тримісячні контракти як допуск на виїзд?

Зелена шмаркля. Вітаю усі 73 відсотки із перемогою.

брехун, ніякої заборони у нас немає.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:14

  chieff написав:яка стаття Конституції про тримісячні контракти як допуск на виїзд?

Зелена шмаркля. Вітаю усі 73 відсотки із перемогою.

Раньше нужно было вспоминать о Конституции и о правах всех граждан, году так 2013.
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