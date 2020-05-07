Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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SMOKE написав:Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят.
Эти условия уже поставлены государствами в которые едут эти самые работники.
А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
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SMOKE написав:Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ. Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят. Хотя по факту сейчас нужно просить много- работники ЕС очень нужны и можно вести переговоры. Но нет- хотят ехать бесправными батраками и хаять правительство.
У каждого свой взгляд на жизнь. Кому-то не нравится, когда большой брат диктует, где человек может работать, какую музыку слушать и с кем спать. А для кого-то это в порядке вещей. Это все равно, чо требовать от человека, который кладет деньги в Коммерческий банк, чтобы он одновременно клал такую же сумму на депозит в госбанк и мотивировать это заботой о людях: "а вдруг коммерческий банк лопнет, а у вас денег не будет"
Как на мой взгляд, если бы государство хотело обеспечить будущее заробитчан,оно не запрещало бы им уезжать, а заключало договор с принимающей стороной с указанием штрафа в случае разрыва контракта по вине принимающей стороны и с указанием обязательств принимающей стороны (про банальное "обеспечить людей достойной работой на родине" вспоминать не будем). А с теми из заробитчан, кто не хочет говорить, куда едет, подписывали бы согласие на платную обсервации. Хочешь - едь на свой страх и риск.
SMOKE написав:Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят.
Эти условия уже поставлены государствами в которые едут эти самые работники.
А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими. Они улетят поработают пару недель, а потом начнут верещать "Украина, забери нас отсюда, мы же граждане, у нас Паспорт" и "платить нахождение на изоляции мы не хотим".
SMOKE написав:Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят.
Эти условия уже поставлены государствами в которые едут эти самые работники.
А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
Именно для таких, как вы нужно внести изменения в Конституцию - гражданином считается лишь тот, кто платит налоги. Исключение: дети, пенсионеры и прочие недееспособные. Там, где платишь - там и лечишься, учишься и выбираешь. Это для начала.