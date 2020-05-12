Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

Додано: Сер 13 тра, 2020 11:43

SMOKE написав: Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ. Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят. Хотя по факту сейчас нужно просить много- работники ЕС очень нужны и можно вести переговоры. Но нет- хотят ехать бесправными батраками и хаять правительство. Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ. Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят. Хотя по факту сейчас нужно просить много- работники ЕС очень нужны и можно вести переговоры. Но нет- хотят ехать бесправными батраками и хаять правительство.

У каждого свой взгляд на жизнь. Кому-то не нравится, когда большой брат диктует, где человек может работать, какую музыку слушать и с кем спать. А для кого-то это в порядке вещей.Это все равно, чо требовать от человека, который кладет деньги вКоммерческий банк, чтобы он одновременно клал такую же сумму на депозит в госбанк и мотивировать это заботой о людях: "а вдруг коммерческий банк лопнет, а у вас денег не будет"Как на мой взгляд, если бы государство хотело обеспечить будущее заробитчан,оно не запрещало бы им уезжать, а заключало договор с принимающей стороной с указанием штрафа в случае разрыва контракта по вине принимающей стороны и с указанием обязательств принимающей стороны (про банальное "обеспечить людей достойной работой на родине" вспоминать не будем). А с теми из заробитчан, кто не хочет говорить, куда едет, подписывали бы согласие на платную обсервации. Хочешь - едь на свой страх и риск.