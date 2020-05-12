Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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SMOKE написав:Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ. Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят. Хотя по факту сейчас нужно просить много- работники ЕС очень нужны и можно вести переговоры. Но нет- хотят ехать бесправными батраками и хаять правительство.
У каждого свой взгляд на жизнь. Кому-то не нравится, когда большой брат диктует, где человек может работать, какую музыку слушать и с кем спать. А для кого-то это в порядке вещей. Это все равно, чо требовать от человека, который кладет деньги в Коммерческий банк, чтобы он одновременно клал такую же сумму на депозит в госбанк и мотивировать это заботой о людях: "а вдруг коммерческий банк лопнет, а у вас денег не будет"
Как на мой взгляд, если бы государство хотело обеспечить будущее заробитчан,оно не запрещало бы им уезжать, а заключало договор с принимающей стороной с указанием штрафа в случае разрыва контракта по вине принимающей стороны и с указанием обязательств принимающей стороны (про банальное "обеспечить людей достойной работой на родине" вспоминать не будем). А с теми из заробитчан, кто не хочет говорить, куда едет, подписывали бы согласие на платную обсервации. Хочешь - едь на свой страх и риск.
SMOKE написав:Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят.
Эти условия уже поставлены государствами в которые едут эти самые работники.
А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими. Они улетят поработают пару недель, а потом начнут верещать "Украина, забери нас отсюда, мы же граждане, у нас Паспорт" и "платить нахождение на изоляции мы не хотим".
SMOKE написав:Ставиться условие на уровне государства, чтобы обеспечили хоть какие-то птичьи права работникам, а эти самые работники недовольны и фонят.
Эти условия уже поставлены государствами в которые едут эти самые работники.
А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
Именно для таких, как вы нужно внести изменения в Конституцию - гражданином считается лишь тот, кто платит налоги. Исключение: дети, пенсионеры и прочие недееспособные. Там, где платишь - там и лечишься, учишься и выбираешь. Это для начала.
ssnet написав:Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими.
Так разве не проще исправить наше законодательство чем ставить условия другим государствам при то что аналогичные условия уже установлены этими государствами и они не собирались и не введут каких-то дополнительных гарантий для украинских заробитчан?
Я ж не оспаривию право Украины ввести изменения в закон которые бы обязывали в условиях карантина отправляться на обсервацию/самоизоляцию любого человека вернувшегося из-за рубежа независимо от того есть у него признаки заболевания (как это написано в текущем законе) или нет.
Сделайте правки к закону - и Украина защищена от коронавируса, прям как в телевизонной рекламе.
ssnet написав:Они улетят поработают пару недель
Откуда эти фантазии, на чём они базируются, кроме грибов?
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vitaliy_berdinskikh написав:А вот с этой фразой согласен полнностью: "Да. Пародоксальный,забитый и тупой у нас народ". Да, забитый и тупой народ: власть в нарушение законов и здравого смысла ставит условия выезда на работу - а народ ещё и хвалит её за такой рекет.
я тоже с фразой согласен, такие как ты ведутся на фейковые новости. у кого есть мозги тот понял, что никакого запрета на выезд нет, а речь только о авиаперелетах, так как пассажирское авиасообщение из-за карантина запрещено.
unicdima написав:у кого есть мозги тот понял, что никакого запрета на выезд нет
Ну попробуй, выеди.
unicdima написав:речь только о авиаперелетах
Так авиаперелёты запретили ещё 17 марта. О чём тогда речь в заявлениях президента в мае?
И самое интересное: почему ты не споришь с теми участниками дискуссии которые считают что президент правильно делает что ставит условия выезда, а споришь со мной? Ведь я веду дисскусиию лишь об оценке этого запрета. Даже не так: я веду речь об оценке недовольства этим запретом.
Наверное посольство Великобритании тоже из числа зомбированных раз на своей странице написало о запрете выезда.
unicdima написав:так как пассажирское авиасообщение из-за карантина запрещено
Не только авиа, любое пассажирское сообщение запрещено. Даже внутри страны, а не только за её пределы. Привет тебе, о путешественник вернувшийся из далекого космоса.
unicdima написав:так речь как раз о том, чтоб сделать разрешение для чартерных рейсов для заробитчан в ситуации когда запрещено авиасообщение.
У кого речь? Чартеры не запрещены, они летают весь период карантина.
Именно чартерами зарубежные работодатели хотели вывезти украинцев к местам их работы: в Финляндию, в Польшу, в Великобританию.
Но тут правительство Украины в лице министров и даже президента вдруг встрепенулось и начало чего-то там требовать и ставить условия выезда людей на работу за границу. Оправдывая, как обычно в совке, заботой о людях. А на самом деле непрямо выпрашивая какие-то плюшки для себя лично: скорей всего денег хотят.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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