Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47
vitaliy_berdinskikh написав: unicdima
вот тебе доказательство того что чартеры в законе, из телеграм-канала самого министра
https://t.me/vladyslavkryklii/131
Продовжуємо повертати наших громадян до України з різних куточків світу
"повертати"
покажи мне пассажирские чартеры туда, кроме частных бизнес-джетов.
unicdima
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:49
unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав: unicdima
вот тебе доказательство того что чартеры в законе, из телеграм-канала самого министра
https://t.me/vladyslavkryklii/131
Продовжуємо повертати наших громадян до України з різних куточків світу
"повертати"
покажи мне пассажирские чартеры туда, кроме частных бизнес-джетов.
Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.
Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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