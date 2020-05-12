Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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ssnet написав:Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими.
Так разве не проще исправить наше законодательство чем ставить условия другим государствам при то что аналогичные условия уже установлены этими государствами и они не собирались и не введут каких-то дополнительных гарантий для украинских заробитчан?
Я ж не оспаривию право Украины ввести изменения в закон которые бы обязывали в условиях карантина отправляться на обсервацию/самоизоляцию любого человека вернувшегося из-за рубежа независимо от того есть у него признаки заболевания (как это написано в текущем законе) или нет.
Сделайте правки к закону - и Украина защищена от коронавируса, прям как в телевизонной рекламе.
ssnet написав:Они улетят поработают пару недель
Откуда эти фантазии, на чём они базируются, кроме грибов?
Те у кого с работой норм или был запас денег в Украину не возвращались. Те кто работает на сдельных работах, те сделали, деньги получили и дальше ищут что-то другое. При сдельной работе, пока работа не сделана работодателю интересно привести кого-то и платить, а как сделана - возьмите деньги и досвидос - дальше ваши проблемы + в Европе растет недовольство всякими халявщиками - люди вместо того чтоб выполнят простую работу получают пособие и особо не напрягается. Трамп в Штатах хочет преостановить выдачу рабочих виз, обосновывая это тем, что вон куча безработных, берите учите, используйте.
astatempo написав:но для таких, как вы нужно внести изменения в Конституцию - гражданином считается лишь тот, кто платит налоги. Исключение: дети, пенсионеры и прочие недееспособные. Там, где платишь - там и лечишься, учишься и выбираешь. Это для начала.
Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу. Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.
Dear_Sir написав:Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу. Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.
Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать
ssnet написав:Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать
Поляку не надо объяснить причину, такая рабская привилегия есть лишь у украинцев.
Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет. Если это спец рейс , то там и свои ограничения. Кстати,на чартеры просто так каждый желающий полететь тоже не мог, если конечно это желающий не был арендатором самолета. Штаты - эталон свободной страны и то в некоторые локации внутри страны без веской причины уже не пускают.
Dear_Sir написав:Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу. Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.
Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать
Какие туды их в качель ягоды? В Украине уже нужно иностранцам доказывать что именно они собираются делать дома чтобы выехать?
ssnet написав:Кстати классная идея, можно найти кучу людей, которые захотят собирать ананасы на Бали или отравах Таиланда. Там как раз все дешево. По прилету просто послать плантаторов и работать себе удаленно
О чем ты, друг, какие ананасы, какая ягода? Въезжает человек в Украину, показывает свой Польский-Американский-Уругвайский паспорт. Выезжает - снова показывает свой Польский-Американский-Уругвайский паспорт. Никто о причинах выезда поляка в Польшу, американца в США и тд не спрашивает. Ну а о том, что у него украинский в кармане лежит, то такое...