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Президент назвав умови для
виїзду заробітчан за кордон

Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47

  vitaliy_berdinskikh написав:unicdima
вот тебе доказательство того что чартеры в законе, из телеграм-канала самого министра
https://t.me/vladyslavkryklii/131
Продовжуємо повертати наших громадян до України з різних куточків світу

"повертати"
покажи мне пассажирские чартеры туда, кроме частных бизнес-джетов.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:49

  unicdima написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:unicdima
вот тебе доказательство того что чартеры в законе, из телеграм-канала самого министра
https://t.me/vladyslavkryklii/131
Продовжуємо повертати наших громадян до України з різних куточків світу

"повертати"
покажи мне пассажирские чартеры туда, кроме частных бизнес-джетов.

Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.

Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.
Mind the gap.
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  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ssnet написав:Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими.

Так разве не проще исправить наше законодательство чем ставить условия другим государствам при то что аналогичные условия уже установлены этими государствами и они не собирались и не введут каких-то дополнительных гарантий для украинских заробитчан?

Я ж не оспаривию право Украины ввести изменения в закон которые бы обязывали в условиях карантина отправляться на обсервацию/самоизоляцию любого человека вернувшегося из-за рубежа независимо от того есть у него признаки заболевания (как это написано в текущем законе) или нет.

Сделайте правки к закону - и Украина защищена от коронавируса, прям как в телевизонной рекламе.
  ssnet написав:Они улетят поработают пару недель
Откуда эти фантазии, на чём они базируются, кроме грибов?

Те у кого с работой норм или был запас денег в Украину не возвращались. Те кто работает на сдельных работах, те сделали, деньги получили и дальше ищут что-то другое. При сдельной работе, пока работа не сделана работодателю интересно привести кого-то и платить, а как сделана - возьмите деньги и досвидос - дальше ваши проблемы + в Европе растет недовольство всякими халявщиками - люди вместо того чтоб выполнят простую работу получают пособие и особо не напрягается. Трамп в Штатах хочет преостановить выдачу рабочих виз, обосновывая это тем, что вон куча безработных, берите учите, используйте.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:19

Re: Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

  astatempo написав:но для таких, как вы нужно внести изменения в Конституцию - гражданином считается лишь тот, кто платит налоги. Исключение: дети, пенсионеры и прочие недееспособные.
Там, где платишь - там и лечишься, учишься и выбираешь.
Это для начала.

Это утопия.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:22

Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу.
Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:35

  Dear_Sir написав:Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу.
Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.

Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ssnet написав:Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать :mrgreen:

Поляку не надо объяснить причину, такая рабская привилегия есть лишь у украинцев.

Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет. Если это спец рейс , то там и свои ограничения. Кстати,на чартеры просто так каждый желающий полететь тоже не мог, если конечно это желающий не был арендатором самолета. Штаты - эталон свободной страны и то в некоторые локации внутри страны без веской причины уже не пускают.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:27

  ssnet написав:
  Dear_Sir написав:Именно поэтому умные люди в Украину по украинскому паспорту не въезжают. Да, знаю, это нарушение закона, но нервы дороже. Никогда не знаешь как оно повернётся, но всегда поворачивается только ж...й к народу.
Тем кто работал за рубежом и ещё не получил второй-третий-десятый паспорт остаётся сочувстововать с пожеланием крепиться.

Я аж представил картину, типа, я поляк, пустите меня в чатртер, мне срочно надо на родину ягоды спасать :mrgreen:

Какие туды их в качель ягоды? В Украине уже нужно иностранцам доказывать что именно они собираются делать дома чтобы выехать? :mrgreen:
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:36

Кстати классная идея, можно найти кучу людей, которые захотят собирать ананасы на Бали или отравах Таиланда. Там как раз все дешево. По прилету просто послать плантаторов и работать себе удаленно :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:22

  ssnet написав:Кстати классная идея, можно найти кучу людей, которые захотят собирать ананасы на Бали или отравах Таиланда. Там как раз все дешево. По прилету просто послать плантаторов и работать себе удаленно :mrgreen:

О чем ты, друг, какие ананасы, какая ягода?
Въезжает человек в Украину, показывает свой Польский-Американский-Уругвайский паспорт. Выезжает - снова показывает свой Польский-Американский-Уругвайский паспорт. Никто о причинах выезда поляка в Польшу, американца в США и тд не спрашивает. Ну а о том, что у него украинский в кармане лежит, то такое...
Dear_Sir
 
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