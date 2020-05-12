Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

ssnet написав: Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими. Условия ставятся потому, что у нас кривое законодательство. Нельзя у нас дать подписать бумагу, что вы летите на свой страх и риск со всеми вытекающими.

ssnet написав: Они улетят поработают пару недель Они улетят поработают пару недель

Так разве не проще исправить наше законодательство чем ставить условия другим государствам при то что аналогичные условия уже установлены этими государствами и они не собирались и не введут каких-то дополнительных гарантий для украинских заробитчан?Я ж не оспаривию право Украины ввести изменения в закон которые бы обязывали в условиях карантина отправляться на обсервацию/самоизоляцию любого человека вернувшегося из-за рубежа независимо от того есть у него признаки заболевания (как это написано в текущем законе) или нет.Сделайте правки к закону - и Украина защищена от коронавируса, прям как в телевизонной рекламе.Откуда эти фантазии, на чём они базируются, кроме грибов?