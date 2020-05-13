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Президент назвав умови для
виїзду заробітчан за кордон

Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:05

Re: Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

  ssnet написав:Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет.

Работать - может, аж бегом. Может в том числе и полететь чартерным рейсом (регулярного пассажирского сообщения нет, как и у нас). Поляки из приграничья ездят работать в соседние страны на обычную дневную работу и насколько я знаю это не прерывалось или прерывалось на небольшой период и уже вопрос решен: карантин/самоизоляция после возврата не требуется, это было камнем преткновения по началу.

Отдыхать мог бы, только какая страна его впустит? Если какая-то впустит то может полететь отдыхать, опять же чартером. Единственно отличие от обычной поездки что согласно польского законодательства по возврату придется отсидеть две недели на карантине.

Прежде чем категорически что-то утверждать потрудись хоть немного познакомиться с ситуацией. :wink:

А хочешь я тебе сейчас найду апрельскую статью про туристов Великобритании. Держись крепко за стул, иду гуглить - не додумался что придется использовать её в качестве аргумента.
Погуглил и понял что дело гиблое - слишком давно дело было и долго копать придеться :| Но в качестве компенсации на тебе статью про то как в Британию во время карантина приехали румынские сборщики ягод, на самолёте который зафрахтовал работодатель https://www.theguardian.com/world/2020/ ... oronavirus
В это же время британцы стучали в полицию на британцев приехавших в сельскую местность даже не на шашлых, а погулять где-то в национальном парке, а полиция ловила людей которые использовали машину как средство побыть вне дома мотнув кружок миль в сто. Это чтоб ты понимал что у них там гораздо строже отношение ко всяким вольностям, чем в Украние, как на уровне власти, так и на уровене простых граждан.
Mind the gap.
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