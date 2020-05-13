Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

Додано: Сер 13 тра, 2020 21:05

ssnet написав: Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет. Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет.

не требуется

, аж бегом. Может в том числе и полететь чартерным рейсом (регулярного пассажирского сообщения нет, как и у нас). Поляки из приграничья ездят работать в соседние страны на обычную дневную работу и насколько я знаю это не прерывалось или прерывалось на небольшой период и уже вопрос решен: карантин/самоизоляция после возврата, это было камнем преткновения по началу., только какая страна его впустит? Если какая-то впустит то может полететь отдыхать, опять же чартером. Единственно отличие от обычной поездки чтопо возврату придется отсидеть две недели на карантине.Прежде чем категорически что-то утверждать потрудись хоть немного познакомиться с ситуацией.А хочешь я тебе сейчас найду апрельскую статью про туристов Великобритании. Держись крепко за стул, иду гуглить - не додумался что придется использовать её в качестве аргумента.Погуглил и понял что дело гиблое - слишком давно дело было и долго копать придетьсяНо в качестве компенсации на тебе статью про то как в Британиюприехали румынские сборщики ягод, на самолёте который зафрахтовал работодательВ это же время британцы стучали в полицию на британцев приехавших в сельскую местность даже не на шашлых, а погулять где-то в национальном парке, а полиция ловила людей которые использовали машину как средство побыть вне дома мотнув кружок миль в сто. Это чтоб ты понимал что у них там гораздо строже отношение ко всяким вольностям, чем в Украние, как на уровне власти, так и на уровене простых граждан.