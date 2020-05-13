Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
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ssnet написав:Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет.
Работать - может, аж бегом. Может в том числе и полететь чартерным рейсом (регулярного пассажирского сообщения нет, как и у нас). Поляки из приграничья ездят работать в соседние страны на обычную дневную работу и насколько я знаю это не прерывалось или прерывалось на небольшой период и уже вопрос решен: карантин/самоизоляция после возврата не требуется, это было камнем преткновения по началу.
Отдыхать мог бы, только какая страна его впустит? Если какая-то впустит то может полететь отдыхать, опять же чартером. Единственно отличие от обычной поездки что согласно польского законодательства по возврату придется отсидеть две недели на карантине.
Прежде чем категорически что-то утверждать потрудись хоть немного познакомиться с ситуацией.
А хочешь я тебе сейчас найду апрельскую статью про туристов Великобритании. Держись крепко за стул, иду гуглить - не додумался что придется использовать её в качестве аргумента. Погуглил и понял что дело гиблое - слишком давно дело было и долго копать придеться Но в качестве компенсации на тебе статью про то как в Британию во время карантина приехали румынские сборщики ягод, на самолёте который зафрахтовал работодатель https://www.theguardian.com/world/2020/ ... oronavirus В это же время британцы стучали в полицию на британцев приехавших в сельскую местность даже не на шашлых, а погулять где-то в национальном парке, а полиция ловила людей которые использовали машину как средство побыть вне дома мотнув кружок миль в сто. Это чтоб ты понимал что у них там гораздо строже отношение ко всяким вольностям, чем в Украние, как на уровне власти, так и на уровене простых граждан.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.
Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.
Все верно. Не так давно только в США улетело несколько таких эвакуационных самолетов. Но, только наши эти самолеты, никакие не эвакуационные и не чартеры. Да, это формально спецрейсы, но на них как на регулярные, производится стандартная продажа билетов (да к тому же, часто еще и в двое дороже обычной докарантинной цены). "Правильные" авиакомпании отбивают свои убытки и чиновники наживаются, попутно списывая средства из бюджета под это дело как будто на эвакуацию граждан. Даже расследование уже есть по этому поводу, кто не слышал.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO на эвакуационные тоже продавались билеты, причем цены там были огого в сравнении с регулярным сообщением. Так что продажа билетов совершенно не показатель: покупая билет человек оплачивает доставку его авиакомпание, это не признак чего-то кроме оплаты услуги.
Чартер - это как раз и есть то что используется в том числе для вывоза заробитчан в страну. Билеты на чартеры так же могут продаваться, в том числе и на туристические чартеры. Вот широкоизвестный пример посредников помогающих в таких покупках https://chartershop.com.ua/
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
UK рахунок в Monzohttps://join.monzo.com/r/kz909qb
UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWisehttps://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh написав:Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.
Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.
Все верно. Не так давно только в США улетело несколько таких эвакуационных самолетов. Но, только наши эти самолеты, никакие не эвакуационные и не чартеры. Да, это формально спецрейсы, но на них как на регулярные, производится стандартная продажа билетов (да к тому же, часто еще и в двое дороже обычной докарантинной цены). "Правильные" авиакомпании отбивают свои убытки и чиновники наживаются, попутно списывая средства из бюджета под это дело как будто на эвакуацию граждан. Даже расследование уже есть по этому поводу, кто не слышал.
Число рейсов в США упало с 22500 в день до короновируса до 11000 в день. Аж цельных три самолёта - серьёзная нажива. Отбивает все убытки.