RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент назвав умови для
виїзду заробітчан за кордон

Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:05

Re: Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

  ssnet написав:Может сейчас поляк из Польши просто собраться и полететь в другую страну (работать или отдыхать не важно) - нет.

Работать - может, аж бегом. Может в том числе и полететь чартерным рейсом (регулярного пассажирского сообщения нет, как и у нас). Поляки из приграничья ездят работать в соседние страны на обычную дневную работу и насколько я знаю это не прерывалось или прерывалось на небольшой период и уже вопрос решен: карантин/самоизоляция после возврата не требуется, это было камнем преткновения по началу.

Отдыхать мог бы, только какая страна его впустит? Если какая-то впустит то может полететь отдыхать, опять же чартером. Единственно отличие от обычной поездки что согласно польского законодательства по возврату придется отсидеть две недели на карантине.

Прежде чем категорически что-то утверждать потрудись хоть немного познакомиться с ситуацией. :wink:

А хочешь я тебе сейчас найду апрельскую статью про туристов Великобритании. Держись крепко за стул, иду гуглить - не додумался что придется использовать её в качестве аргумента.
Погуглил и понял что дело гиблое - слишком давно дело было и долго копать придеться :| Но в качестве компенсации на тебе статью про то как в Британию во время карантина приехали румынские сборщики ягод, на самолёте который зафрахтовал работодатель https://www.theguardian.com/world/2020/ ... oronavirus
В это же время британцы стучали в полицию на британцев приехавших в сельскую местность даже не на шашлых, а погулять где-то в национальном парке, а полиция ловила людей которые использовали машину как средство побыть вне дома мотнув кружок миль в сто. Это чтоб ты понимал что у них там гораздо строже отношение ко всяким вольностям, чем в Украние, как на уровне власти, так и на уровене простых граждан.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 06.08.19
Подякував: 143 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:49

Re: Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

  astatempo написав:Именно для таких, как вы нужно внести изменения в Конституцию - гражданином считается лишь тот, кто платит налоги.


Это называется правовая дискриминация.

[i]Для справки: прямо запрещена Конституцией Украины :idea:

А нашивки какие желтые, голубые или двуцветные, тоже будете вешать? :roll:
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6342
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2978 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.

Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.

Все верно. Не так давно только в США улетело несколько таких эвакуационных самолетов.
Но, только наши эти самолеты, никакие не эвакуационные и не чартеры.
Да, это формально спецрейсы, но на них как на регулярные, производится стандартная продажа билетов (да к тому же, часто еще и в двое дороже обычной докарантинной цены). "Правильные" авиакомпании отбивают свои убытки и чиновники наживаются, попутно списывая средства из бюджета под это дело как будто на эвакуацию граждан.
Даже расследование уже есть по этому поводу, кто не слышал.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6342
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2978 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:24

EKO
на эвакуационные тоже продавались билеты, причем цены там были огого в сравнении с регулярным сообщением. Так что продажа билетов совершенно не показатель: покупая билет человек оплачивает доставку его авиакомпание, это не признак чего-то кроме оплаты услуги.

Чартер - это как раз и есть то что используется в том числе для вывоза заробитчан в страну. Билеты на чартеры так же могут продаваться, в том числе и на туристические чартеры. Вот широкоизвестный пример посредников помогающих в таких покупках https://chartershop.com.ua/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 06.08.19
Подякував: 143 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 06:24

  EKO написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вот был недавно чартер в Финляндию. И в понедельник был чартвер в Великобританию.

Я не слежу за этой темой, но подозреваю что их было больше чем два. Потому что не только украинцы возвращаются в Украину, но и неукрамнцы возвращаются в свои неукраины из Украины.

Все верно. Не так давно только в США улетело несколько таких эвакуационных самолетов.
Но, только наши эти самолеты, никакие не эвакуационные и не чартеры.
Да, это формально спецрейсы, но на них как на регулярные, производится стандартная продажа билетов (да к тому же, часто еще и в двое дороже обычной докарантинной цены). "Правильные" авиакомпании отбивают свои убытки и чиновники наживаются, попутно списывая средства из бюджета под это дело как будто на эвакуацию граждан.
Даже расследование уже есть по этому поводу, кто не слышал.


Число рейсов в США упало с 22500 в день до короновируса до 11000 в день. Аж цельных три самолёта - серьёзная нажива. Отбивает все убытки. :mrgreen:

Источник: https://www.vox.com/the-goods/2020/4/20/21224080/coronavirus-air-travel-decline-charts
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 20.05.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 06:51

  maksymzp88 написав:swan forever , ну если больной приедешь - то это можно назвать покушением на массовое убийство людей и пожизненное заключение.

К чему эта квинтэссенция высочайшего разума?
Точно также и с оружием, наркотой и так далее...
Или лишь бы ляпнуть что-нибудь и покрасоваться собой?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 799
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ
R2 » Сер 13 тра, 2020 21:07
0 245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 21:07
R2
Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
R2 » Сер 13 тра, 2020 13:35
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:35
straponesa
Пристайко заявив про необхідність переглянути умови...
R2 » Сер 13 тра, 2020 10:36
3 154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 10:56
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.