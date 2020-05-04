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Мінфін вивчає можливість
податкових канікул для бізнесу

Мінфін вивчає можливість податкових канікул для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:02

Мінфін вивчає можливість податкових канікул для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Мінфін вивчає можливість податкових канікул для бізнесу.
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