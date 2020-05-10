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Українці почали частіше цікавитися роботою за кордоном -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:09
Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку зафіксували пожвавлення трудової активності українців у період кінця квітня-початку травня.
Дивися повний текст Українці почали частіше цікавитися роботою за кордоном - Нацбанк
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