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Мінфін залучив ще 19 млрд гривень для покриття дефіциту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,390 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін залучив ще 19 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:35
а тем временем:
"Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии."
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