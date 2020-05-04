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Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00
8-10 дней из Англии? круто. Иногда по Украине столько идёт...
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maksymzp88
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