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Укрпошта запустила новий
міжнародний сервіс

Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00

Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дивися повний текст Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс.
R2
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8-10 дней из Англии? круто. Иногда по Украине столько идёт...
maksymzp88
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