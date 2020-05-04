Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:00
Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47
То что Укрпочта внедряет подобные услуги хорошо, но их главные конкуренты Новая почта и Мист уже давно предоставляют эти услуги, даже новичек Justin имеет такую услугу, так что Укрпочта будет в роли доганяющей, и учитывая их сервис я все же предпочту форвардинг от Мист или НП.
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:12
Странная страна выбрана для старта: что у Бритов такое уникальное есть?
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:50
Re: Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
у нее нет конкурентов дно давно пробито... из 5 посылок в том году с Алиэкспресса летом только 2 дошло.. две украли а одну не сообщили и говорят отправили обратно.. позапрошлой зимой из 144 рекомендованных писем не дошло НИ ОДНО.. все застряли на почте а на вопросы ответ один - а пусть сами придут и заберут нету листонош(((..
Может этому почтовому днищу не новые сервисы а вменяемый персонал набрать с нормальной зарплатой?
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