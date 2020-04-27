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Гречка та фрукти: які продукти
найбільше подорожчали у...

Гречка та фрукти: які продукти найбільше подорожчали у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:41

Гречка та фрукти: які продукти найбільше подорожчали у...

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція на споживчому ринку у квітні 2020 цього року (порівняно із березнем) становила 0,8%, з початку року – 1,5%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:42

У нас все продукты золотые, что не возьми. Ничем не возможно порадовать организм.
vovan_62
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