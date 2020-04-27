Інфляція на споживчому ринку у квітні 2020 цього року (порівняно із березнем) становила 0,8%, з початку року – 1,5%.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:41
Гречка та фрукти: які продукти найбільше подорожчали у...
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Дивися повний текст Гречка та фрукти: які продукти найбільше подорожчали у квітні.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:42
У нас все продукты золотые, что не возьми. Ничем не возможно порадовать организм.
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