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Криклій: працюємо над тим, щоб
за 10 днів пасажирський...

Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46

Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу.

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R2
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в чем, собственно, заключается работа?
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"работу работаем", "делаем дела". Ой не могу. Работники.
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