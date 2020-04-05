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Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу.
Дивися повний текст Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46
в чем, собственно, заключается работа?
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sal
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:57
"работу работаем", "делаем дела". Ой не могу. Работники.
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demon0983886848
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:00
Создаем проблемы
Потом их героически решаем
Борьба с вирусом это не к ним
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mulder_vik
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:09
Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників, і всіх працівників галузі
От чего защищаешь? От возврата к нормальной работе?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:15
"забота" со всех сторон аж прёт.
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demon0983886848
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:33
как бы не пропали вагоны, от длительного простоя
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sal
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