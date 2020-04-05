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Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:32
ещё вчера, глядя на коллапс на дороге - было понятно : завтра "ИХ" - будут бить .
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Марта
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19
"працюємо над тим" в смысле колеса в Авттобусах подспустившие качает или как?
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blueiceua
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