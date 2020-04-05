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Криклій: працюємо над тим, щоб
за 10 днів пасажирський...

Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:32

ещё вчера, глядя на коллапс на дороге - было понятно : завтра "ИХ" - будут бить .
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19

"працюємо над тим" в смысле колеса в Авттобусах подспустившие качает или как?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 06:47

  egor6508 написав:Ещё пик эпидемии не прошли, уже что-то запускать хотят. Люди и так лазят по улицам, пикники, шашлыки, "яжемать" в парках кучкуются.

Лучше помогите Криклию ржавый вагон покрасить, вместо того чтобы от страха в бункере сидеть. Я вон свой ларёк два месяца красил, а параллельно торговал. :mrgreen:
Попаданец
 
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