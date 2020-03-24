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Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України заявили, що продаж Сбербанку Центробанком РФ російському Міністерству фінансів відбулася з порушенням українського законодавства.
Дивися повний текст Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням українського законодавства - НБУ
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46
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