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Продаж російського Сбербанку
відбувся з порушенням...

Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:46

Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України заявили, що продаж Сбербанку Центробанком РФ російському Міністерству фінансів відбулася з порушенням українського законодавства.

Дивися повний текст Продаж російського Сбербанку відбувся з порушенням українського законодавства - НБУ.
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