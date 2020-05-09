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Смолій повідомив, на скільки
цього року впаде українська...

Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:51

Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну доповідь представив голова НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська економіка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:51

Наивные, это падение СМЕРТЕЛЬНОЕ для нашей, ну етой, А, экономики. 30 лет поднимали до 5% ну примерно после падения ещё сколько времени понадобиться. У них в бошках только карантин, за остальными делами нет времени.
vovan_62
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