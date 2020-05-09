Відповідну доповідь представив голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська економіка.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:51
Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська...
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Дивися повний текст Смолій повідомив, на скільки цього року впаде українська економіка.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:51
Наивные, это падение СМЕРТЕЛЬНОЕ для нашей, ну етой, А, экономики. 30 лет поднимали до 5% ну примерно после падения ещё сколько времени понадобиться. У них в бошках только карантин, за остальными делами нет времени.
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