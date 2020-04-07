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Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Альтернативна енергетика продовжує набирати оберти: за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2023 року в світі частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в галузі виробництва електроенергії сягне 70%.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:13
Очередной популистский бред на фоне недовольства дорогим электричеством. Проффессором хочет стать.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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