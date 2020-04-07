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Майбутнє сьогодні: інвестиції
в альтернативну енергетику

Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:12

Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

Пропонуємо до обговорення:
Альтернативна енергетика продовжує набирати оберти: за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2023 року в світі частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в галузі виробництва електроенергії сягне 70%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:13

Очередной популистский бред на фоне недовольства дорогим электричеством. Проффессором хочет стать.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:47

А по моему отлично что наши бизнесмены вкладывают в альтернативную энергетику, за ней реально будущее
newsrelease2016
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:33

А по-моему нужно снизить зелёный тариф 1.5 грн и тогда всем будет хорошо .
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:34

Re: Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

  newsrelease2016 написав:А по моему отлично что наши бизнесмены вкладывают в альтернативную энергетику, за ней реально будущее
Вам за этот бред хоть заплатили или из категории "полезных идиотов"?
"Будущее" с Зеленым Тарифом по 5+ грн/квт.. просто прекрасно, со стоимостью проезда в электротраспорте более 20 грн билетик при таком тарифе.. и т.д... "прекрасное" нищебродское будущее с дикими ценами на коммуналку, транспорт, не конкурентной продукцией..и довольными офшорными" инвесторами".. Слогнан -- разбей панель СЭС спаси Украину - скоро станет актуальным..
Економіка чи вітряк?..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:38

Джон, у каждого свое будущее, если вам больше нравится нищебродское - окай))) но все страны мира переходят на возобновляемые источники! другое дело что эту энергию нужно балансировать и регулировать, о чем кстати эксперт тоже сказал так что претензии ваши не по адресу
newsrelease2016
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:51

nevsralise 2016
Наши так называемые бизнесмены вкладывают в зеленую энергетику,а затем потребители выкладывают из своего кармана.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.Так,что не пишите ерунды.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:54

Re: Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

  sena_2008atp написав:.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.
нас он поимел а не бюджет.. ведь Зеленый тариф это перекачка НАШИХ денег через ГарПоки всякие в его офшоры...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:54

Если человечество не перейдет на зеленую энергетику, уже к 2030 году мы можем жить в климатическом аду ! Насекомые , птицы, рыбы будут вымирать, возникнет дефицит продуктов питания , будут круглогодичные эпидемии , тайфуны, цунами, массовая миграция.. так что энергосбережение и виэ это уже необходимость, тут и обсуждать нечего!
4epurda70
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:03

одни подымают срач на форумах, а другие работают.. все как всегда. а на местах очень нужны такие проекты и слава богу уже есть молодое поколение которое может их грамотно внедрить. все кто реально зарабатывает деньги это понимают
oxomenko28
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