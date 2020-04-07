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Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11
Только почему-то в некоторых странах цены на возобновляемую энергетику в разы ниже, а временами бесплатно или с доплатой.
С таким же успехом можно продавать воздух, или воду из крана по 10грн/литр
Никто же не против "зеленой энергетики" как таковой. Против грабежа через необоснованные тарифы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:26
newsrelease2016 А я тоже за то, чтоб бизнесмены вкладывали, я только против, чтоб их продукция принудительно впаривалась населению. Пусть сами свободно продают ээ на рынке, без какой-либо обязаловки!
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o_boiko
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:28
Инвестировать нужно в своих детей в другой стране. Здесь для инвестора, если он не рыжий дядя, примут закон и поставят в позу. В Укрбуд уже доинвестировались.
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