Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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sena_2008atp написав:.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.
нас он поимел а не бюджет.. ведь Зеленый тариф это перекачка НАШИХ денег через ГарПоки всякие в его офшоры...
Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили? Так вот, горячую воду в нерабочем карантинном апреле, порохоботская кгга вместе с педаликом грела по прошлогодней цене на газ или К = 0.94 vs К = 0.62 за 3 дня отопления