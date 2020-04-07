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Майбутнє сьогодні: інвестиції
в альтернативну енергетику

Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11

Только почему-то в некоторых странах цены на возобновляемую энергетику в разы ниже, а временами бесплатно или с доплатой.

С таким же успехом можно продавать воздух, или воду из крана по 10грн/литр

Никто же не против "зеленой энергетики" как таковой. Против грабежа через необоснованные тарифы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:26

newsrelease2016 А я тоже за то, чтоб бизнесмены вкладывали, я только против, чтоб их продукция принудительно впаривалась населению. Пусть сами свободно продают ээ на рынке, без какой-либо обязаловки!
o_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:28

Re: Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

Инвестировать нужно в своих детей в другой стране. Здесь для инвестора, если он не рыжий дядя, примут закон и поставят в позу. В Укрбуд уже доинвестировались.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:35

  Джон написав:
  sena_2008atp написав:.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.
нас он поимел а не бюджет.. ведь Зеленый тариф это перекачка НАШИХ денег через ГарПоки всякие в его офшоры...

Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили?
Так вот, горячую воду в нерабочем карантинном апреле, порохоботская кгга вместе с педаликом грела по прошлогодней цене на газ или К = 0.94 vs К = 0.62 за 3 дня отопления :twisted:

Зображення

https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/#1585739 ... 44eb7-6b19

Откуда такие различия в стоимости горячей воды и отопления, если все греется на одной ТЭЦ, работающей на газу???
Аlександр
 
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