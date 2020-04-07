Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11

Только почему-то в некоторых странах цены на возобновляемую энергетику в разы ниже, а временами бесплатно или с доплатой.



С таким же успехом можно продавать воздух, или воду из крана по 10грн/литр



Никто же не против "зеленой энергетики" как таковой. Против грабежа через необоснованные тарифы

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин