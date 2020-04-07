Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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sena_2008atp написав:.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.
нас он поимел а не бюджет.. ведь Зеленый тариф это перекачка НАШИХ денег через ГарПоки всякие в его офшоры...
Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили? Так вот, горячую воду в нерабочем карантинном апреле, порохоботская кгга вместе с педаликом грела по прошлогодней цене на газ или К = 0.94 vs К = 0.62 за 3 дня отопления
newsrelease2016 написав:Джон, у каждого свое будущее, если вам больше нравится нищебродское - окай))) но все страны мира переходят на возобновляемые источники!
Да у каждого свое и всем нам надо бить по рукам таким как вы что бы не лезли в наш карман своими ручонками. Хотите ВИЭ? вперед с песней но не за мой счет.. На счет ->все страны мира переходят на возобновляемые источники!... та ну нафиг так от и ФССЕ)). Французам с их АЭС расскажите это.. или Китаю. с его угольной генерацией или индусам.. а среди тех кто ЧАСТИЧНО переходит нет таких грабительских Зеленых тарифов... Скажу по секрету на всей планете Земля Украина это единственной место где местные керманычы имеют САМЫЙ ДОРОГОЙ Зеленый тариф...единственная цель которого это загнать в энергетическое рабство большую часть населения на многие годы вперед.... ВИЭ строят там где это экономически ВЫГОДНО.. у арабов СЭС в Исландии ГеоТЭС, Норвегия ГЭС... а у нас как - обезьяна с пианино, клавиши нажимать подсмотрела но вот что то музыка не того)).. там есть и нам надо, только вот понимания зачем и почему "надо" нету.. ведь 90% тех кто кричит что ВИЭ хорошо даже не понимают что это и собственно почему это "хорошо"...вот я инженер и какие бы расчеты не делал, но 100 блондинов недоучек и домохозяек- аналИтегофф переорут любого технаря, закидают какашками и цифры им ничего не докажут.. с такими спорить это как с голубем играть в шахматы - раскидает все фигуры, насрет на доску и улетит)) а потом вырастет тариф.. и будут опять "папЭредники" виноваты... от так и живем...рулят воры, популисты и идиоты..
Аlександр написав:Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили?
Что бы установить взаимосвязь Зеленого тарифа и росту цены в платежке надо иметь хоть минимальный но интеллект. А его нет...90% населения тупо не понимает взаимосвязи .. в реалиях Украины рост генерации ВИЭ = росту цены в платежках за коммуналку + рост цен продуктов в магазине и за проезд. Спросите середньопересиченного - Хорошо ли ВИЭ? Да .. а поче.му??? -- му .. му .. му.. так сказали)).
o_boiko написав:я только против, чтоб их продукция принудительно впаривалась населению. Пусть сами свободно продают ээ на рынке, без какой-либо обязаловки!
А вот тут и пробема .. никто не купит по 5+грн за 1кВт от ВИЭ если можно будет купить по 0,56грн/1кВт от АЭС или по 0,30+ грн от ГЭС..Даже от ТЭС по 2+ грн и то выгоднее покупать энергию... Вот и ЗАСТАВЛЯЮТ покупать принудительно. Но вопрос а где же тогда рыночные отношения? как видим все эти реХформы это не путь к рынку а очередной совок в местных реалиях... PS Рынок это когда вы зашли на сайт.. там котировки на э/знергию.. нашли ГЭС/АЭС с ее 1КВт за 0,56/0,30 грн на продажу и заказали по 300КВт на месяц...300*0,56= 168 грн в месяц оплатили и все. И энергии хватит и деньги пошли производителю..Но есть нюанс все эти ВИЭ с офшорными "инвесторам" тут пролетают мимо кормушки...так что рынка у нас нет и не будет.. а толпы продажных экСпердтофф.. будут за деньги олигархов и дальше петь осанны ВИЭ...