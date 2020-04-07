Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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sena_2008atp написав:.Ахметка за прошлый год поимел бюджет на миллиарды гривен.
нас он поимел а не бюджет.. ведь Зеленый тариф это перекачка НАШИХ денег через ГарПоки всякие в его офшоры...
Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили? Так вот, горячую воду в нерабочем карантинном апреле, порохоботская кгга вместе с педаликом грела по прошлогодней цене на газ или К = 0.94 vs К = 0.62 за 3 дня отопления
newsrelease2016 написав:Джон, у каждого свое будущее, если вам больше нравится нищебродское - окай))) но все страны мира переходят на возобновляемые источники!
Да у каждого свое и всем нам надо бить по рукам таким как вы что бы не лезли в наш карман своими ручонками. Хотите ВИЭ? вперед с песней но не за мой счет.. На счет ->все страны мира переходят на возобновляемые источники!... та ну нафиг так от и ФССЕ)). Французам с их АЭС расскажите это.. или Китаю. с его угольной генерацией или индусам.. а среди тех кто ЧАСТИЧНО переходит нет таких грабительских Зеленых тарифов... Скажу по секрету на всей планете Земля Украина это единственной место где местные керманычы имеют САМЫЙ ДОРОГОЙ Зеленый тариф...единственная цель которого это загнать в энергетическое рабство большую часть населения на многие годы вперед.... ВИЭ строят там где это экономически ВЫГОДНО.. у арабов СЭС в Исландии ГеоТЭС, Норвегия ГЭС... а у нас как - обезьяна с пианино, клавиши нажимать подсмотрела но вот что то музыка не того)).. там есть и нам надо, только вот понимания зачем и почему "надо" нету.. ведь 90% тех кто кричит что ВИЭ хорошо даже не понимают что это и собственно почему это "хорошо"...вот я инженер и какие бы расчеты не делал, но 100 блондинов недоучек и домохозяек- аналИтегофф переорут любого технаря, закидают какашками и цифры им ничего не докажут.. с такими спорить это как с голубем играть в шахматы - раскидает все фигуры, насрет на доску и улетит)) а потом вырастет тариф.. и будут опять "папЭредники" виноваты... от так и живем...рулят воры, популисты и идиоты..
Аlександр написав:Платежки за отопление / горячую воду (с "зеленым тарифом") уже получили?
Что бы установить взаимосвязь Зеленого тарифа и росту цены в платежке надо иметь хоть минимальный но интеллект. А его нет...90% населения тупо не понимает взаимосвязи .. в реалиях Украины рост генерации ВИЭ = росту цены в платежках за коммуналку + рост цен продуктов в магазине и за проезд. Спросите середньопересиченного - Хорошо ли ВИЭ? Да .. а поче.му??? -- му .. му .. му.. так сказали)).
o_boiko написав:я только против, чтоб их продукция принудительно впаривалась населению. Пусть сами свободно продают ээ на рынке, без какой-либо обязаловки!
А вот тут и пробема .. никто не купит по 5+грн за 1кВт от ВИЭ если можно будет купить по 0,56грн/1кВт от АЭС или по 0,30+ грн от ГЭС..Даже от ТЭС по 2+ грн и то выгоднее покупать энергию... Вот и ЗАСТАВЛЯЮТ покупать принудительно. Но вопрос а где же тогда рыночные отношения? как видим все эти реХформы это не путь к рынку а очередной совок в местных реалиях... PS Рынок это когда вы зашли на сайт.. там котировки на э/знергию.. нашли ГЭС/АЭС с ее 1КВт за 0,56/0,30 грн на продажу и заказали по 300КВт на месяц...300*0,56= 168 грн в месяц оплатили и все. И энергии хватит и деньги пошли производителю..Но есть нюанс все эти ВИЭ с офшорными "инвесторам" тут пролетают мимо кормушки...так что рынка у нас нет и не будет.. а толпы продажных экСпердтофф.. будут за деньги олигархов и дальше петь осанны ВИЭ...
Джон, кроме безумной цены энергии ВИЭ Вы не упомянули такой важнейший аспект, как резерв маневра мощности генерации. Об этом многие полезные идиоты даже не подозревают, а если даже и знают, то пиплу не говорят, ибо те ведь всегда знают, что включить свет - это нажать на клавишу и все ОК. А то, что ветер то подует, то перестанет, и солнышко то за тучки прячется, то выходит, и этими колебаниями такие жутко общественно полезные "генераторы" создают броски в энергосистеме, которые остальная (бОльшая) часть ЭС должна как-то компенсировать. Но турбина не заводится мгновенно, а раскочегарить котел или реактор - это не одна секунда и даже не одна минута, и при неудачном стечении обстоятельств энергосистема рискует развалиться очень быстро. Недаром , к примеру, в США мощности ВИЭ органичены объемами специальных сертификатов, за которые собственники ВИЭ сражаются на редукционах (кто меньше даст). Колебания нагрузки/генерации ЭС - самое неприятное из всех явлений для всех диспетчеров, но это ведь проблемы индейцев, они шерифа не волнуют.
І далі : В результате нехватки энергоносителей в Германии наблюдается самая высокая стоимость краткосрочной «балансировки энергии», которая взлетела с 64 евро в 2017 году до 37 856 евро за 1 Мегаватт-час час в 2019 году. https://vc.ru/future/87929-vozobnovlyae ... u-germanii
Vladdy написав:Вы не упомянули такой важнейший аспект, как резерв маневра мощности генерации. Об этом многие полезные идиоты даже не подозревают, а если даже и знают, то пиплу не говорят, ибо те ведь всегда знают, что включить свет - это нажать на клавишу и все ОК.
ну это высшие материи...платежка и цена в ней как то пиплу понятны а про нестабильность генерации)).. в общем Вы поняли.. трата времени только.
Puente написав:Почитайте про проблеми з хваленою енергетикою в Німеччині :
Штука тут в том, что Германия "сидит" на проводе от АЭС Франции..избыток энергии они могут перегонять в ГАЭС Норвегии... а у нас такого нет в принципе, так как сеть не синхронизирована с сетью ЕС. Да в Украине можно строить ГаЭС НО это приведет к еще большему подорожание ВИЭ.. хотя поможет стабилизировать сей источник генерации..правда сколько будет стоить киловатт такой энергии 10-15 грн/1КВт?? Зачем Меркелиха паром писает от трубопроводов из РФ? Да потому, что на 1кВт ВИЭ у них хотят иметь 1кВт от газовой ТЭС как резервный...это заметьте кроме подключения к фанцузской системе АЭС.. а у нас то этого нет.. ЭнергореХформа .. ну если так этот сборник бредофантазий на тему - как угробить экономику Украины.. можно назвать, предусматривает рость генерации ВИЭ, и уничтожение генерации АЭС и потом и ТЭС...Причем постройка аккумулирующих станций почти не предусмотрена, а уж про стоимость энергии от связки ВИЭ+ аккумулирующая станция и речи нет..потому, что она такова, что большинству потребителей дешевле отключиться от сети будет и поставить свой бензо/дизель генератор на балконе/ помещение/частном доме. К этому все идет...Понимате при стоимости от 5 грн 1кВт экономически выгодно завесить СВОЙ балкон/ крышу панелями СЭС + пара по 100А АКБ и не парить мозги с покупкой энергии от сети. Предвижу закон про запрет от отключения от энергосетей)). Вот как запрет на отключение ЦО в многоквартирном доме... Вот как "отказываються" от АЭС соседи ..https://youtu.be/Qerr5MUZTN0 потому там выше и зарплаты и страна более развита... там живут умные а не зеленые люди. Их уважают а с нас смеются..