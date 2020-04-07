Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

Додано: Чет 14 тра, 2020 11:40

newsrelease2016 написав: Джон, у каждого свое будущее, если вам больше нравится нищебродское - окай))) но все страны мира переходят на возобновляемые источники! Джон, у каждого свое будущее, если вам больше нравится нищебродское - окай))) но все страны мира переходят на возобновляемые источники!

Да у каждого свое и всем нам надо бить по рукам таким как вы что бы не лезли в наш карман своими ручонками. Хотите ВИЭ? вперед с песней но не за мой счет..На счет ->... та ну нафиг так от и ФССЕ)). Французам с их АЭС расскажите это.. или Китаю. с его угольной генерацией или индусам.. а среди тех кто ЧАСТИЧНО переходит нет таких грабительских Зеленых тарифов... Скажу по секрету на всей планете Земля Украина это единственной место где местные керманычы имеют САМЫЙ ДОРОГОЙ Зеленый тариф...единственная цель которого это загнать в энергетическое рабство большую часть населения на многие годы вперед....ВИЭ строят там где это экономически ВЫГОДНО.. у арабов СЭС в Исландии ГеоТЭС, Норвегия ГЭС... а у нас как - обезьяна с пианино, клавиши нажимать подсмотрела но вот что то музыка не того)).. там есть и нам надо, только вот понимания зачем и почему "надо" нету.. ведь 90% тех кто кричит что ВИЭ хорошо даже не понимают что это и собственно почему это "хорошо"...вот я инженер и какие бы расчеты не делал, но 100 блондинов недоучек и домохозяек- аналИтегофф переорут любого технаря, закидают какашками и цифры им ничего не докажут.. с такими спорить это как с голубем играть в шахматы - раскидает все фигуры, насрет на доску и улетит)) а потом вырастет тариф.. и будут опять "папЭредники" виноваты... от так и живем...рулят воры, популисты и идиоты..