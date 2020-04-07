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Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:33
Джон
Ну - поляки тільки збираються . А у нас вже є - і хочуть "завалити" ? Не дуже вірю - бо є ж ряд тих же олігархів , яким потрібна реально дешева електроенергія . Дивно , що раніше якось вони не боролися з "зеленою" енергетикою . Не вміють думати на десятиліття наперед ?
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Puente
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