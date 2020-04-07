Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

Puente написав:
А у нас вже є - і хочуть "завалити" ? Не дуже вірю - бо є ж ряд тих же олігархів , яким потрібна реально дешева електроенергія .
З одного боку так але.. малі модульні ядерні реактори SMR-160 від Holtec де ті всі прожекти?
На ХАЄС доцільно добудувати два реактора але .. але.. це все розмови ще с часів Кучми..а от старі реактори вже термін виводу з єксплуатаціі підпирає. тому по суті нічього в плані нового нема.. а старе навить без "рукі олігархів" потроха вимикається...термін діі реактора хоча і довгий але не безмежний..
Тому атомна галузь України деградірует..реактор коштує мільярди, будувати десяток років..презіденти меняються..плани розвитку тоже..так що тут і олігархів непотрібно. Безгосподарність і популізм все знищать самі ..