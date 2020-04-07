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Майбутнє сьогодні: інвестиції
в альтернативну енергетику

Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:33

Джон
Ну - поляки тільки збираються . А у нас вже є - і хочуть "завалити" ? Не дуже вірю - бо є ж ряд тих же олігархів , яким потрібна реально дешева електроенергія . Дивно , що раніше якось вони не боролися з "зеленою" енергетикою . Не вміють думати на десятиліття наперед ? :!:
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:28

Re: Майбутнє сьогодні: інвестиції в альтернативну енергетику

  Puente написав:А у нас вже є - і хочуть "завалити" ? Не дуже вірю - бо є ж ряд тих же олігархів , яким потрібна реально дешева електроенергія .
З одного боку так але.. малі модульні ядерні реактори SMR-160 від Holtec де ті всі прожекти?
На ХАЄС доцільно добудувати два реактора але .. але.. це все розмови ще с часів Кучми..а от старі реактори вже термін виводу з єксплуатаціі підпирає. тому по суті нічього в плані нового нема.. а старе навить без "рукі олігархів" потроха вимикається...термін діі реактора хоча і довгий але не безмежний..
Тому атомна галузь України деградірует..реактор коштує мільярди, будувати десяток років..презіденти меняються..плани розвитку тоже..так що тут і олігархів непотрібно. Безгосподарність і популізм все знищать самі ..
Джон
 
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