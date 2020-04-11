Перша зарплата в токенах надійшла в цифрові гаманці китайських чиновників на початку травня.
Дивися повний текст Китайським чиновникам почали платити криптовалютою.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:27
Китайським чиновникам почали платити криптовалютою
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Дивися повний текст Китайським чиновникам почали платити криптовалютою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:27
Прекрасное будущее, запрещать тратить то что ты заработал... И полный колпак от государства.
Видимо в Китае дела идут совсем печально если такие идеи пробуют на живых людях.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:40
Думаю, дело не в "печали" - просто очередной шаг на пути к тотальному контроляю. Не удивлюсь, если через какое-то ремя подобные шаги предпримут и дугие страны. Да, будет подобрана какая-то красивая мотивация, но суть не изменится. Как это уже произошло с раскрытием банковской тайны.
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