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Китайським чиновникам
почали платити криптовалютою

Китайським чиновникам почали платити криптовалютою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:27

Китайським чиновникам почали платити криптовалютою

Пропонуємо до обговорення:
Перша зарплата в токенах надійшла в цифрові гаманці китайських чиновників на початку травня.

Дивися повний текст Китайським чиновникам почали платити криптовалютою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:27

Прекрасное будущее, запрещать тратить то что ты заработал... И полный колпак от государства.
Видимо в Китае дела идут совсем печально если такие идеи пробуют на живых людях.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:40

  straponesa написав:Прекрасное будущее, запрещать тратить то что ты заработал... И полный колпак от государства.
Видимо в Китае дела идут совсем печально если такие идеи пробуют на живых людях.


Думаю, дело не в "печали" - просто очередной шаг на пути к тотальному контроляю. Не удивлюсь, если через какое-то ремя подобные шаги предпримут и дугие страны. Да, будет подобрана какая-то красивая мотивация, но суть не изменится. Как это уже произошло с раскрытием банковской тайны.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:21

PasserBy, ну да. Лучше как 50% страны утаивать доходы, а потом кричать как всё плохо.
maksymzp88
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