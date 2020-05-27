Китайським чиновникам почали платити криптовалютою

Додано: Пон 18 тра, 2020 17:11

straponesa



У этой крипты кроме минусов, есть очень хорошие плюсы, например,



можно вести бизнес в чужой стране и не платить налоги, то есть китаец приехал в Киев и везде где можно оплачивает своей криптой, а все кто могут ее принимают, налогов Украина получит 0.



Круто?

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...