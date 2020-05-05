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Пристайко заявив про
необхідність переглянути умови...

Пристайко заявив про необхідність переглянути умови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:36

Пристайко заявив про необхідність переглянути умови...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Дивися повний текст Пристайко заявив про необхідність переглянути умови асоціації з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:36

пристайко

попробуй-те
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:41

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Дивися повний текст Пристайко заявив про необхідність переглянути умови асоціації з ЄС.


Интересно будет посмотреть на результат :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:56

Re: результат

они даже не начнут
sal
 
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