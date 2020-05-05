Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.
Дивися повний текст Пристайко заявив про необхідність переглянути умови асоціації з ЄС.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:36
Пристайко заявив про необхідність переглянути умови...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пристайко заявив про необхідність переглянути умови асоціації з ЄС.
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:36
пристайко
попробуй-те
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:41
Интересно будет посмотреть на результат
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:56
Re: результат
они даже не начнут
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