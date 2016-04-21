Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта Глобал\" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38
"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з...
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Дивися повний текст \"Нова Пошта Глобал\" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38
Автомобилями получается в три раза быстрее, чем самолетами!
Недавно покупал приставку Т2 на Алиэкспресе : пришла за три дня с Одессы Укрпочтой!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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