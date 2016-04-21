Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта Глобал\" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38
"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нова Пошта Глобал\" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38
Автомобилями получается в три раза быстрее, чем самолетами!
Недавно покупал приставку Т2 на Алиэкспресе : пришла за три дня с Одессы Укрпочтой!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:03
Побыстрее какой нибудь толковый конкурент появился бы. Скоро свои же коробочки будут в обрештовку упаковывать. Жадные до ужаса. Сервис никакой.
Из транспортной компании перешли в упаковочную. Отделение до тонны. Очередина на приеме, работает только один кладовщик и на выдачу и на прием. Но на упаковке парочка сидит и еще тыняются с угла в угол столько же. Работать не хотят. Это было до карантина.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:31
Re:
ЗАчем сначала в Варшаву а потом обратно в Киев , у мня проблемы с географией ? вроде как Киев ближе к Китаю на более чем 700 км чем Варшава
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