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"Нова Пошта Глобал" запускає
доставку посилок з...

"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38

"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст \"Нова Пошта Глобал\" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:38

Автомобилями получается в три раза быстрее, чем самолетами!
Недавно покупал приставку Т2 на Алиэкспресе : пришла за три дня с Одессы Укрпочтой!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:03

Побыстрее какой нибудь толковый конкурент появился бы. Скоро свои же коробочки будут в обрештовку упаковывать. Жадные до ужаса. Сервис никакой.
Из транспортной компании перешли в упаковочную. Отделение до тонны. Очередина на приеме, работает только один кладовщик и на выдачу и на прием. Но на упаковке парочка сидит и еще тыняются с угла в угол столько же. Работать не хотят. Это было до карантина.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:31

Re:

ЗАчем сначала в Варшаву а потом обратно в Киев , у мня проблемы с географией ? вроде как Киев ближе к Китаю на более чем 700 км чем Варшава
yama
 
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