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Українські ТРЦ на карантині втратили 7 мільярдів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Торговельно-розважальні центри України за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.
Дивися повний текст Українські ТРЦ на карантині втратили 7 мільярдів, відновлення триватиме рік — асоціація
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:57
Цыфры с потолка и завышены. При нормальной платоспроможности населения, адекватных ценах все перекроется к октябрю
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