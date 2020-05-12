Есть ли позитивные моменты в экономике Украины во времена такого кризиса?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:58
Будет ли обвал курса, падение ВВП - чего ждать гражданам?
Согласно макроэкономическим прогнозам, украинский ВВП в 2020 году может уйти в минус на 7,7%. Как это повлияет на Украину и ее граждан?
Есть ли позитивные моменты в экономике Украины во времена такого кризиса?
Более детально:
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