Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.
Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05
Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05
Куда еще повышать, должников и схемщиков наказывать нужно и стабильно работать
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